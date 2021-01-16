الجيش الإيراني يوجه رسالة إلى "الأعداء" ويتوعد بالرد في أقصر وقت

أكد رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، اللواء محمد باقري، اليوم السبت، أنه "لا نية لدى إيران لشن أي هجوم، لكنها سترد بقوة وفي أقصر وقت ممكن، على أي خصم يفكر بالاعتداء عليها".

وقال اللواء باقري، على هامش مناورات "الرسول الأعظم (ص) 15"، إن "المناورات التي نفذت خلال الأسبوعين الماضيين، ستتواصل بشكل مكثف ومتزامن حتى الأربعاء المقبل"، وذلك حسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".

وأضاف: "إن إجراء هذه المناورات يظهر القوة الصاروخية الإيرانية التي يتراوح مداها بين القصير والمتوسط والبعيد، جاهزة للدفاع عن الوطن الإسلامي والمصالح والأهداف الوطنية الإيرانية بكل قوة"، مؤكدا أن "الهدف من اختيار الأهداف على مسافة تزيد عن 1800 كيلومتر جنوب بحر عمان وبداية المحيط الهندي واستخدام عدد كبير من الصواريخ بعيدة المدى، جاء لتحذير أعداء إيران بأنه إذا كان لديهم نوايا خبيثة تجاه مصالحنا الوطنية وطرق تجارتنا البحرية وأرضنا، سندمرهم بصواريخنا".

وأطلق الحرس الثوري الإيراني، أمس الجمعة، مناورات عسكرية دفاعية في منطقة الصحراء المركزية وسط إيران.

وذكر المركز الإعلامي لقوات الحرس الثوري، أن "المناورات التي انطلقت تحت مسمى "الرسول الأعظم" والتي من خلالها ستقوم القوات الصاروخية باختبار إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة للقوات الجوية الإيرانية"، مؤكدا أن "القوات الإيرانية تجهز لإطلاق أعداد كبيرة من صواريخ أرض - أرض باليستية بالتزامن مع تسيير الطائرات المسيرة الهجومية الحاملة للقنابل".