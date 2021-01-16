صديق مقرب للأمير هاري يقول إنه سعيد رغم انفصاله عن العائلة الملكية

كشف صديق مقرب من الأمير البريطاني هاري، اليوم السبت، أنه على الرغم من أن الأخير يشعر بالحزن الشديد بسبب انفصاله عن العائلة الملكية، إلا أنه وزوجته، ميغان ماركل، سعيدان بحياتهما الجديدة في أمريكا.

وقال الإعلامي، توم برادبي، في حديث لقناة "آي تي في" البريطانية: "أعتقد أنه حزين بسبب الوضع مع عائلته"، ثم أضاف متسائلا: "ولكن هل هما غير سعيدين هناك؟ لا.. لا أعتقد أن هذا صحيح.. أعتقد أنهما سعيدان جدا في واقع الأمر، لكنني أظن أنهما يكافحان مع وضعهما في الحياة، أرى أن هذا هو حال الجميع"، بحسب مجلة "بيبول" الأمريكية.

وأعطت مقابلات أجراها برادبي مع الزوجين خلال جولتهما في أفريقيا عام 2019 صورة واضحة عن التوتر المتزايد داخل العائلة المالكة البريطانية منذ زفافهما في 2018 وولادة ابنهما، مع وصف ميغان ماركل مدى صعوبة أن تكون أما جديدة والتعامل مع التدقيق المستمر.

وانتقل "دوق ودوقة ساسكس" الأمير هاري وميغان ماركل إلى مدينة لوس أنجلوس الأمريكية مع نجلهما آرتشي العام الماضي، بعد تخليهما عن صفتهما الملكية الرسمية، وذلك عقب نشوب خلافات مع أفراد العائلة الآخرين، وتسليط وسائل الإعلام الضوء عليهما بشدة.