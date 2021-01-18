تركيا: أنقرة تحترم سيادة بغداد لكن الوجود الإرهابي شمالي العراق يهدد البلدين

أكد وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، اليوم الاثنين، أن أنقرة تحترم وحدة العراق وسيادة أراضيه، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن الوجود "الإرهابي" في شمال العراق يمثل تهديدا للبلدين.

وقال أكار خلال لقاء مع نظيره العراقي جمعة عناد سعدون في بغداد، وفقا لبيان نشرته وزارة الدفاع التركية: "نحترم وحدة التراب العراقي وسيادته"، مضيفا: "الوجود الإرهابي في شمال العراق يشكل تهديدا للبلدين".

كما أكد أن "التعاون والتنسيق يلعبان دورا مهما في مكافحة التنظيم الإرهابي حزب العمال الكردستاني"، مؤكدا استعداد أنقرة لكل أنواع التعاون مع العراق.

وكثفت تركيا من عملياتها العسكرية في شمال العراق منذ منتصف حزيران/ يونيو الماضي، وأطلقت عليها "مخلب النسر" و"مخلب النمر"؛ لمطاردة عناصر حزب العمال الكردستاني.

وأنشأت تركيا عشرات النقاط العسكرية في مناطق عملياتها شمالي العراق، لكن بغداد اعترضت على العملية العسكرية، وطالبت بسحب قواتها من الأراضي العراقية.