منظمة الصحة: وفيات كورونا ستتجاوز 100 ألف أسبوعيا

قال مايك رايان، كبير خبراء الطوارئ في المنظمة، اليوم الاثنين، إنه من المتوقع أن يتخطى عدد الوفيات في العالم جراء كورونا 100 ألف في الأسبوع.

وبلغ عدد الوفيات في العالم جراء فيروس كورونا أكثر من 93 ألفا الأسبوع الماضي، بحسب "رويترز".

وفي تحديث للتقرير الخاص بالوباء الذي قدمه في اجتماع لمجلس المنظمة قال رايان إن: منطقة الأمريكتين تشهد نحو 47 بالمئة من إجمالي أعداد الوفيات في الوقت الراهن.

وتشهد أوروبا حاليا استقرارا في أعداد الوفيات والإصابات لكن في مستويات مرتفعة.

تأتي تصريحات رايان بعد أيام من إعلانه أن العام الثاني لجائحة فيروس كورونا قد يكون أشد من عامها الأول، بالنظر إلى مدى انتشار الفيروس، خاصة في نصف الكرة الشمالي، مع تفشي سلالات منه أكثر عدوى.

وقبل أسابيع دعت منظمة الصحة العالمية للاستعداد "للأسوأ"، بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

وفتك فيروس كورونا بنحو مليوني شخص حول العالم، كما أصاب عشرات الملايين.