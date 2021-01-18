إغلاق مبنى الكونغرس الأمريكي بسبب تهديد خارجي

أغلق المقر الرئيسي للسلطة التشريعية الاتحادية في الولايات المتحدة "الكونغرس"، اليوم الاثنين، بسبب تهديد خارجي مجهول المصدر.

القاهرة - سبوتنيك. وأوضحت شبكة "إن بي سي نيوز" أن موظفي الكابيتول تلقوا رسالة تطلب منهم البقاء في الداخل بسبب "تهديد أمني خارجي".

وأضافت الشبكة الأمريكية، أن "الإغلاق جاء نتيجة حريق نشب في مخيم مشردين قرب مجمع الكابيتول".

وأكدت قناة "إيه بي سي" الأمريكية، أنه "تم إخلاء الجبهة الغربية والغرفة الدائرية الكبيرة داخل مبنى الكونغرس بسبب تهديد خارجي".

وذكرت وسائل إعلام بأن إغلاق الكابيتول في واشنطن جاء نتيجة حريق نشب في خيمة إيواء لمشردين بالقرب من المجمع.

وشددت السلطات الأمريكية إجراءات الأمن في العاصمة واشنطن والولايات بصورة غير مسبوقة، استعدادا لتنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن الأربعاء المقبل، في حين يحقق مكتب التحقيقات الفدرالي في تقديم جهات أجنبية دعما ماديا لأحداث اقتحام الكونغرس.

واقتحمت مجموعة من أنصار الرئيس دونالد ترامب، مساء الأربعاء الماضي، مقر الكونغرس خلال عقده اجتماعات لإقرار نتائج الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها الديمقراطي، جو بايدن، وذلك بعد مسيرة جدد فيها الرئيس الأمريكي الحالي رفضه الاعتراف بانتصار منافسه.

وتمكنت وحدات الشرطة والقوات الخاصة لاحقا من تطهير مبنى الكونغرس من المقتحمين ليعلن المشرعون إقرارهم بنتائج التصويت، وأدت هذه الاضطرابات غير المسبوقة إلى مقتل 5 أشخاص واعتقال 68 آخرين على الأقل، فيما تعهد ترامب بعد هذه الأحداث بتنفيذ عملية منظمة لنقل السلطة رغم رفضه القبول بهذه النتائج.