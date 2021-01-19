إيران ترد على تحركات الأيام الأخيرة لإدارة ترامب

ردت إيران على تحركات الأيام الأخيرة لإدارة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، مؤكدة أن "إيران ليست بصدد الحرب والتوتر، ولكن إذا أراد أحد أن يعتدي عليها فيجب عليه أن يراجع ماضي حالات العدوان السابقة".

وقال وزير الخارجية الإيرانية، محمد جواد ظريف، في تصريحات للصحفيين على هامش اجتماع لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان، إن "الجمهورية الاسلامية الايرانية ليست بصدد التوتر ولا الحرب، ولكن هذه الاجراءات لإدارة ترامب- مع اقتراب مغادرته- والذي افتضح داخل أمريكا، لن تترك أثرا على إرادة الشعب الإيراني"، وذلك حسب وكالة الطلبة الإيرانية "إسنا".

وأضاف: "إذا أراد أحد العدوان على إيران، فعليه أن يراجع ماضي حالات العدوان السابقة، ولكن أعتقد أن اليومين المتبقيين لإدارة ترامب سينتهيان أيضا، إذ أن قوة الردع لدى الجمهورية الاسلامية الإيرانية قد عملت جيدا".

وبشأن متابعة ملف اغتيال قائد فيلق القدس الفريق قاسم سليماني، أوضح ظريف، أن "وزارة الخارجية قامت بإجراءات بهذا الخصوص على الصعيدين الدولي والثنائي، وأنه قدم تقريره للبرلمان بشأن المتابعة القانونية للملف داخل إيران والعراق والعمل مع المنظمات الدولية".

وقتل قائد "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، وأبو مهدي المهندس القيادي في الحشد الشعبي العراقي، في 3 يناير/ كانون الثاني من العام الماضي، في غارة أمريكية استهدفت موكبهما بالقرب من مطار بغداد.