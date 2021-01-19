إيران ترفض بيانا أوروبيا حول مصنعها لليورانيوم

رفضت إيران بيانا أوروبيا يتناول مصنعها في أصفهان، والذي تصنع فيه اليورانيوم المعدني.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيراني، سعيد خطيب زادة، اليوم الثلاثاء، إن تشغيل مصنع أصفهان يستند إلى قانون مجلس الشورى الإسلامي في إيران.

واعتبر المتحدث أن القضية المثارة لا أساس لها من الصحة، حيث إن "إنتاج الوقود المتقدم (السيليسايد) من أجل استخدامه في مفاعل طهران للأبحاث" أمر مختلف تماما.

وتابع أن إيران أبلغت وكالة الطاقة الذرية عن أنشطة البحث في مفاعل طهران قبل عامين، وقدمت مؤخرا معلومات التصميم.

وأكد زادة أن اليوارنيوم المعدني استخداماته سلمية ولا يتعارض مع معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية.