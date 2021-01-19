شركة تكنولوجيا معلومات روسية تنفي استضافة تطبيق يستخدمه مؤيدو ترامب

قالت شركة "دي دوز غارد" (DDoS-GUARD) الروسية لتكنولوجيا المعلومات لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، إنها لا تقدم خدمات استضافة الويب إلى "بارلر"، الذي يحظى بشعبية لدى مؤيدي الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، وهو محظور من متاجر تطبيقات "غوغل" و"آبل".

في وقت سابق من هذا الشهر، أزالت أمازون أيضًا التطبيق (بارلر)، والذي كان يعتبره أنصار ترامب بديلاً لتويتر، من خدمات الويب الخاصة بها.

وكانت وكالة "رويترز" ذكرت، أمس الاثنين، أن "بارلر" استأنف العملية جزئيًا بعنوان IP ينتمي إلى شركة روسية (DDoS-GUARD).

وقالت الشركة الروسية، اليوم الثلاثاء، لوكالة "سبوتنيك":

"شركة DDoS-GUARD هي مزود أمان للشبكات. تهدف حلولها ومنتجاتها إلى حماية مواقع الويب من هجمات (DDoS)، بصرف النظر عن الأشياء الأخرى. ولا تقدم شركتنا خدمات الاستضافة إلى تطبيق بارلر (Parler.com). وليس لها أي حق في الكشف عن الخدمات التي تقدمها للعملاء، بغض النظر عن ميلهم أو جمهورهم، لأن هذا يتعارض مع سياسة خصوصية الشركة والتشريعات".