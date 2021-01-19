"غواصة نووية وتحركات"... إيران تكشف عن سبب المناورات العسكرية الأخيرة

كشف وزير الدفاع الإيراني، العميد أمير حاتمي، في تصريحات أدلى بها اليوم الثلاثاء، الأسباب التي جعلت إيران تقوم بمناوراتها العسكرية الأخيرة.

أتت تصريحات الوزير الإيراني على هامش اجتماع للجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي، حيث أكد أن بلاده سترد بشكل "ساحق على أدنى خطأ" في حسابات الأعداء بشأن القدرات الدفاعية لإيرانية.

وكشف العميد حاتمي عن الأسباب التي جعلت بلاده تقوم بالمنارات الأخيرة، حيث قال: "نفذ الأمريكيون بعض التحركات في المنطقة بما فيها إرسال غواصة نووية وتحريك الوحدات البحرية والدوريات التي قامت بها طائرات بي52 في المنطقة".

وأضاف العميد حاتمي: "وقد برزت بعض الشكوك لعلهم أخطأوا في حساباتهم بشأن القدرات الدفاعية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، بناء عليه كان من الضروري أن نعرض الجاهزية الدفاعية للقوات المسلحة للدفاع عن عزة البلاد وأمنها".

وشدد الوزير الإيراني على أن جيش بلاده أوصل رسالة للأعداء بأن عليهم "أن لا يرتكبوا أدنى خطأ في حساباتهم، لأن أدنى خطأ سترد عليه الجمهورية الإسلامية الإيرانية بشكل قاطع وساحق"، بحسب وكالة أنباء "فارس" الإيرانية.

واعتبر الوزير الإيراني أن بلاده "خاضت تجارب قيمة للغاية في ميدان الدفاع والأمن بما فيها 8 سنوات من الدفاع المقدس (الحرب العراقية الإيرانية) لدفع شر الحرب التي فرضها صدام".

وشدد حاتمي على أن القدرات العسكرية الإيرانية هي فقط من أجل حفظ السلام والأمن في إيران "لذلك سنحافظ عليها بكل ما أوتينا من قوة وسنعمل على تطويرها"، بحسب المصدر.