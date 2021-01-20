فرنسا: بقاء شركة "إير فرانس" ما زال مهددا بفعل تداعيات كورونا

قال وزير المالية الفرنسي برونو لو مير، اليوم الأربعاء، إن شركة طيران إير فرانس قد تندثر بفعل تداعيات جائحة كورونا على السفر جوا.

وصرح الوزير لتلفزيون بي.إف.إم بيزنس، بأن "الدولة ستواصل دعم الشركة في الأشهر المقبلة".

Bruno Le Maire: "Nous continuerons à soutenir Air France dans les mois qui viennent"



🎙@chrisjaku, @BrunoLeMaire pic.twitter.com/ec2fr2WaA0 — BFM Business (@bfmbusiness) January 20, 2021

وكانت "إيرفرانس"، قد أعلنت في وقت سابق، عزمها إلغاء 7580 وظيفة بحلول نهاية 2022 بهدف تدارك الخسائر الاقتصادية الفادحة التي تكبدتها الشركة بسبب أزمة فيروس كورونا.

وأطلقت المجموعة "خطة إعادة هيكلة" تنص على تقليص شبكتها في فرنسا بنسبة 40 بالمئة بحلول نهاية العام 2021.

وتلقت المجموعة مساعدة مالية من الدولة في بقيمة 7 مليارات يورو لمواجهة المشاكل المرتبطة بكوفيد-19.

وفي رسالة موجهة إلى الموظفين، أِشار المدير التنفيذي للمجموعة إلى "الطابع الاستثنائي للأزمة".

وأضاف بيار-أوليفييه بانديه أنه "في ظل التراجع المهم لأسواقنا في مجمل الشبكات، وخاصة في النقل الداخلي الذي راكم أصلا خسائر منذ أعوام، وفي ظل منافسة الطيران منخفض التكلفة، وتغير سلوك زبائننا، يجب على مجموعة إيرفرانس، أن تتغير وتعيد هيكلة نفسها بسرعة".