فرنسا: بقاء شركة "إير فرانس" ما زال مهددا بفعل تداعيات كورونا

وصرح الوزير لتلفزيون بي.إف.إم بيزنس، بأن "الدولة ستواصل دعم الشركة في الأشهر المقبلة".
Bruno Le Maire: "Nous continuerons à soutenir Air France dans les mois qui viennent"— BFM Business (@bfmbusiness) January 20, 2021
🎙@chrisjaku, @BrunoLeMaire pic.twitter.com/ec2fr2WaA0
وكانت "إيرفرانس"، قد أعلنت في وقت سابق، عزمها إلغاء 7580 وظيفة بحلول نهاية 2022 بهدف تدارك الخسائر الاقتصادية الفادحة التي تكبدتها الشركة بسبب أزمة فيروس كورونا.
وتلقت المجموعة مساعدة مالية من الدولة في بقيمة 7 مليارات يورو لمواجهة المشاكل المرتبطة بكوفيد-19.
وفي رسالة موجهة إلى الموظفين، أِشار المدير التنفيذي للمجموعة إلى "الطابع الاستثنائي للأزمة".
وأضاف بيار-أوليفييه بانديه أنه "في ظل التراجع المهم لأسواقنا في مجمل الشبكات، وخاصة في النقل الداخلي الذي راكم أصلا خسائر منذ أعوام، وفي ظل منافسة الطيران منخفض التكلفة، وتغير سلوك زبائننا، يجب على مجموعة إيرفرانس، أن تتغير وتعيد هيكلة نفسها بسرعة".
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)