الاتحاد الأوربي: لم نتخذ بعد قرارا حول اشتراط وجود شهادة التطعيم ضد كورونا للحصول على تأشيرة شنغن

أعلن سفير الاتحاد الأوروبي لدى روسيا، ماركوس إيدرر، اليوم الأربعاء، أن الاتحاد الأوروبي لم يتخذ بعد قرارا نهائيا حول اشتراط وجود شهادة التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد للحصول على تأشيرات شنغن، ولا تزال المناقشات حول هذا الأمر مستمرة بما في ذلك ومن خلال منظمة الصحة العالمية.

موسكو - سبوتنيك. وقال إيدير في إفادة صحفية: "فيما يتعلق بمسألة السفر بين روسيا والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، أعتقد أن هذا السؤال يجب أن تطرحه منظمة الصحة العالمية".

وأشار السفير إلى أن الاتحاد الأوروبي يناقش حاليًا الاعتراف المتبادل من قبل الدول الأعضاء بشهادات التطعيم بلقاحات مختلفة، والتي تم تسجيلها في الاتحاد الأوروبي وتستخدم في دول مختلفة للسفر داخل الاتحاد الأوروبي.

وأضاف إيدير: "بالتوازي، فيما يتعلق بالسفر بين الدول، تجري المناقشة في إطار خط منظمة الصحة العالمية بشأن الاعتراف المتبادل بالشهادات، وهذه المناقشة لم تنته بعد".

هذا وفي وقت سابق، أوعز الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لمجلس الوزراء بالنظر في إصدار شهادات تلقيح للأشخاص المطعمين ضد فيروس كورونا المستجد بحلول 20 كانون الثاني/يناير.