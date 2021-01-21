"لعلنا نصنع السلام مع بعضنا جميعا"..ليدي غاغا تفسر الدبوس العملاق على صدرها خلال تنصيب بايدن..صورة

شاركت المغنية الأمريكية، ليدي غاغا، في مراسم تنصيب الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يوم الأربعاء.

وأثارت المغنية الأمريكية موجة من ردود الأفعال على مواقع التواصل بعد ظهورها بدبوس ضخم ذهبي على صدرها.

ونشرت المغنية تغريدة مع صورة للدبوس الذي ظهر بشكل حمامة تحمل غصن زيتون، قائلة "حمامة تحمل غصن زيتون، لعلنا نصنع السلام مع بعضنا جميعا".

A dove carrying an olive branch. May we all make peace with each other. pic.twitter.com/NGbgKM9XiC — Lady Gaga (@ladygaga) January 20, 2021

هذا وشاركت المغنية الأمريكية ليدي غاغا في حفل تنصيب بايدن، ونائبه، كامالا هاريس، حيث غنت النشيد الوطني الأميركي خلال مراسم التنصيب.

وكانت غاغا قد علقت في وقت سابق على اختيارها للمشاركة في حفل التنصيب قائلة "يشرفني بشدة أن أنضم إلى حفل تنصيب جو بايدن في 20 يناير لغناء النشيد الوطني والاحتفال بالتنصيب التاريخي لـه ولكامالا هاريس".

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وليست هذه هي أول مرة تغني ليدي غاغا فيها النشيد الوطني، إذ سبق لها ذلك في افتتاح مباراة "السوبر بول 50" في عام 2016، وحازت وقتها على إشادات عديدة.