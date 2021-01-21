أول دولة أوروبية تعتمد لقاح "سبوتنيك V" الروسي

أعلن الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، اليوم الخميس، أن المجر هي أول دولة من دول الاتحاد الأوروبي التي تسجل لقاح "سبوتنيك V" على أراضيها.

موسكو-سبوتنيك. وجاء في بيان الصندوق الروسي: "يعلن الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، عن تسجيل اللقاح الروسي ضد فيروس كورونا "سبوتنيك V" من قبل المعهد الوطني المجري لعلم الأدوية والتغذية".

وتم تسجيل اللقاح في المجر كجزء من ترخيص الاستخدام الطارئ بناءً على بيانات من التجارب السريرية لـ"سبوتنيك V" في روسيا وتقييم شامل للعقار بواسطة خبراء في المجر.

ووفقا لإجراء مماثل، تم تسجيل اللقاح سابقا في الأرجنتين وبوليفيا وصربيا والجزائر وفلسطين وفنزويلا وباراغواي وتركمانستان. الدواء مسجل أيضا في روسيا وبيلاروسيا.

يشار إلى أن لقاح "سبوتنيك V" هو أول دواء مسجل في العالم للوقاية من مرض كوفيد- 19، وقد تم تطويره في مركز "غاماليا" الروسي للأبحاث الخاصة بالأوبئة والأحياء الدقيقة بالتعاون مع صندوق الاستثمار الروسي (RDIF).

وقد أظهرت نتائج الاختبارات المتعلقة بهذا اللقاح، فعالية كبيرة ونسبة أمان عالية، حيث يتم إعطاؤه على مرتين بفاصل 21 يوما.

يذكر أنه بدأت عملية التطعيم ضد كوفيد- 19، في روسيا في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.