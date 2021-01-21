ظريف يزور أذربيجان يومي 24 و25 يناير

أفاد مصدر دبلوماسي في باكو، اليوم الخميس، بأنه من المتوقع أن يقوم وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، بزيارة إلى أذربيجان يومي 24 - 25 كانون الثاني/ يناير الجاري.

باكو - سبوتنيك. وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك": "سيقوم ظريف بزيارة إلى جمهورية أذربيجان في الفترة من 24 إلى 25 كانون الثاني/ يناير، يلتقي خلالها بالرئيس إلهام علييف ونائب رئيس الوزراء ورئيس اللجنة المشتركة للتعاون بين البلدين، شاهين مصطفاييف ووزير الخارجية جيهون بيراموف".

ووفقا لمحاور الوكالة، بعد الزيارة إلى أذربيجان، ظريف سيقوم بزيارات إلى روسيا وجورجيا وأرمينيا وتركيا.

وفي وقت سابق من الشهر الماضي قال ظريف: إن "انتهاء الصراع في (قره باغ) يمثل فرصة للتعاون بين دول المنطقة"، مشيرا إلى تطور التعاون الاقتصادي للقطاع الخاص الإيراني مع أرمينيا.

ووقعت أرمينيا وأذربيجان برعاية روسيا، اتفاقا لوقف إطلاق النار في ناغورني قره باغ، دخل حيز التنفيذ في الـ10 من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وأعلن الكرملين أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين ونظيره الأذربيجاني، إلهام علييف ورئيس وزراء أرمينيا، نيكول باشينيان، وقعوا إعلانا مشتركا حول وقف شامل لإطلاق النار في قره باغ.

وينص إعلان وقف إطلاق النار على توقف القوات الأرمينية والأذربيجانية عند مواقعها الحالية، ثم تسليم عدد من المناطق إلى سيطرة باكو، وقيام الطرفين بتبادل الأسرى، وانتشار قوات حفظ السلام الروسية على امتداد خط التماس في قره باغ والممر الواصل بين أراضي أرمينيا وقره باغ.