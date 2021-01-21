منظمة الصحة العالمية: لم ترد لنا أي معلومات عن وفيات مرتبطة باستخدام لقاح "فايزر"

موسكو - سبوتنيك. صرحت مساعد المدير العام للمنظمة للوصول إلى الأدوية واللقاحات والمستحضرات الصيدلانية، ماريانجيلا سيماو:

"لدينا لقاح واحد يتم استخدامه على نطاق واسع في السوق، هو لقاح "فايزر"، ولم نلاحظ أي وفيات، مع أي من اللقاحات الأخرى التي يتم استخدامها حاليا".

وتابعت سيماو خلال إذاعة منظمة الصحة العالمية أنهم "لاحظوا فقط رد فعل تحسسي من اللقاحات، وذلك لأن بعض الناس لديهم بالفعل استعداد وتاريخ من الحساسية الشديدة".

وأضافت سيماو أن "منظمة الصحة العالمية تراقب عن كثب استخدام لقاح فايزر ضد مرض فيروس كورونا وكذلك التقارير الواردة من الدول التي أطلقت بالفعل لقاح "كورونا".

وقبل أسبوع، أفادت وكالة الأدوية النرويجية أن 23 مواطنا مسنا لقوا حتفهم بعد فترة وجيزة من تلقيحهم لقاح "فايزر" المضاد لفيروس "كورونا" المستجد، وفي ذلك الوقت، أخبر ممثل منظمة الصحة العالمية "سبوتنيك" أن المنظمة كانت تراقب التحقيق الجاري الذي أطلقه مسؤولو الصحة العامة في النرويج.

وأصدرت وكالة الأدوية النرويجية، الاثنين الماضي، بيانا صحفيا حثت فيه السكان المسنين على تقييم ما إذا كانت فوائد التطعيم بلقاح (كوفيد-19) تفوق مخاطر أي آثار جانبية محتملة.