إيلون ماسك يعلن عن جائزة بقيمة 100 مليون دولار

أعلن رجل الأعمال إيلون ماسك، عن منحه جائزة قيمتها 100 مليون دولار، لمن يقدم أفضل تقنية لالتقاط انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

وكتب ماسك الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا" على حسابه الرسمي بـ"تويتر"، "أتبرع بمبلغ 100 مليون دولار جائزة لأفضل تقنية لالتقاط الكربون".

Details next week — Elon Musk (@elonmusk) January 21, 2021

وتابع في تغريدة أخرى "التفاصيل الأسبوع المقبل".

وبات التقاط الانبعاثات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري جزءا مهما من خطط عديدة للسيطرة على تغير المناخ، لكن لم يتم إحراز أي تقدم يُذكر في هذه التكنولوجيا حتى الآن وسط تركيز الجهود على خفض الانبعاثات بدلا من استخلاص الكربون من الهواء.

وقالت الوكالة الدولية للطاقة، أواخر العام الماضي، إن ثمة حاجة إلى زيادة حادة في نشر تكنولوجيا التقاط الكربون إذا أرادت البلدان تحقيق أهداف خفض الانبعاثات إلى الصفر.

كما أعلن الاتحاد الأوروبي عن عزمه إنفاق تريليون يورو (ما يعادل نحو 1.11 تريليون دولار) في الاستثمارات المستدامة على مدار العقد المقبل للحد من الانبعاثات الملوثة للمناخ.

وكشفت الاتحاد عن بعض التفاصيل الرئيسية حول ما يعرف بـ"الاتفاق الأوروبي الأخضر" الذي أعلنت عنها لأول مرة في أواخر 2019، ويهدف إلى جعل اقتصاد أوروبا أكثر استدامة.

وأحد الأهداف الرئيسية للاتفاق هو أن يصبح مناخ الاتحاد الأوروبي محايدًا وخفض البصمة الكربونية إلى الصفر، بحلول عام 2050، ويقوم ذلك بشكل أساسي على ما أسماه الاتحاد "آلية الانتقال العادل" والتي سيتم بموجبها إنفاق 100 مليار يورو لدعم العمال والمواطنين في المناطق الأكثر تأثرا بعملية التحول.

ويأتي تمويل عملية التحول من موازنة الاتحاد الأوروبي، الذي سيشارك بنحو نصف تكلفة البرنامج، إلى جانب التمويل المشترك للبلدان الأعضاء، علاوة على مساهمات بنك الاستثمار الأوروبي وبرامج تمويلية أخرى.