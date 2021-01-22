كشف سبب انفجار مجمع البتروكيماويات في إيران

أعلن مدير مكتب إدارة الأزمات في محافظة خراسان، جواد نظري، أن سبب الانفجار الذي وقع اليوم في مجمع خراسان للبتروكيماويات هو توقف الخزانات عن العمل.

موسكو - سبوتنيك. ونقلت وكالة "إيرنا" عن نظري قوله اليوم:

"انفجر أحد خزانات بخار الغلايات في مجمع خراسان للبتروكيماويات - الواقع في بوجنورد - ظهر اليوم دون وقوع إصابات. سبب الانفجار تجمد المعدات في الخزانات، لأن الخزانات توقفت عن العمل بسبب انقطاع الغاز عنها، واليوم بينما كانت تستعد لاستئناف الإنتاج انفجرت بسبب التجمد".

ووقع انفجار في منشأة بتروكيماويات في خرسان شمال شرقي إيران، ولم ترد معلومات حول وقوع إصابات حتى الآن.

وقال محافظ بوجنورد، غلام رضا عواد زاده، في مقابلة مع وكالة أنباء الطلبة الإيرانية: "لحسن الحظ الانفجار في مجمع خراسان للبتروكيماويات لم يسفر عن سقوط ضحايا".

وأضاف أن "الدخان المتصاعد نتيجة هذا الانفجار مرتبط بالدخان الكثيف لانفجار غلاية بخار الماء وليس له علاقة بالأمونيا ولا داعي للقلق".

وفي العام الماضي، شهدت إيران سلسلة انفجارات في محيط منشآت حساسة منها منشآت عسكرية ونووية وصناعية، آخرها في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، حيث اندلع حريق داخل مجمع للبتروكيماويات في ميناء الإمام الخميني، جنوب غربي البلاد.

وكان أبرز تلك الانفجارات، الانفجار الذي وقع في منشأة نطنز النووية الإيرانية، التي تعتبر أكبر منشأة لتخصيب اليورانيوم وتصنيع واختبار أجهزة الطرد المركزي في إيران.