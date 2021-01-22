موسكو تحذر واشنطن من التدخل في الشؤون الروسية

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن قيام السفارة الأمريكية في موسكو بنشر معلومات حول أماكن وموعد التظاهرات غير المصرح بها، على موقعها الإلكتروني ومحاولة تغطية هذه الأحداث ستقيّم على أنها تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية.

"أي محاولات لتغطية مماثلة للتظاهرات غير المصرح بها ستقيّم على أنها تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية لدولتنا، وستستدعي ردا مناسبا".

موسكو - سبوتنيك. جاء في بيان للوزارة على قناتها في "تلغرام" اليوم الجمعة:

وتابعت: "كل ذلك يتناسب مع النهج الاستفزازي لواشنطن لإثارة تظاهرات في الدول ذات الحكومات غير المناسبة لها...".

يذكر أن عددا من المدن الروسية رفضت منح تصريح لخروج تظاهرات بسبب الوضع الوبائي المعقد بسبب فيروس "كورونا".