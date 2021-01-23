زعيم الأغلبية الديمقراطية بمجلس الشيوخ: محاكمة ترامب تبدأ 8 فبراير المقبل

أعلن زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر أن محاكمة الرئيس السابق دونالد ترامب ستبدأ في 8 شباط/فبراير المقبل.

موسكو- سبوتنيك. وقال شومر في خطاب أمام مجلس الشيوخ: "سيقدم أعضاء مجلس النواب (في مجلس الشيوخ) مواد العزل يوم الاثنين 25 كانون الثاني/يناير الساعة 7 مساء ... سيبدأ الأطراف النظر في قضية العزل في 8 شباط/ فبراير".

والخميس، أعلنت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي أنها ستبحث في الكونغرس محاكمة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، بتهمة التحريض على أحداث الشغب في مبنى "الكابيتول" بالعاصمة الأمريكية واشنطن.

وتعهدت بيلوسي باتخاذ إجراءات بشأن محاكمة الرئيس السابق، دونالد ترامب، في مجلس الشيوخ. لافتة إلى أنه دعا أنصاره إلى الخروج على القانون وساعدهم على الوصول إلى مبنى الكابيتول وإحداث الفوضى".

ويتهم مجلس النواب الأمريكي ترامب بالتحريض على أعمال الشغب في مبنى الكابيتول.

ويقول الديمقراطيون في مجلس النواب الأمريكي، إن ترامب ارتكب جريمة شنيعة بشكل خاص ضد البلاد، من خلال التحريض للهجوم على مبنى الكابيتول في محاولة لإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020.