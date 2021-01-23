محكمة أمريكية تقضي بسجن مواطن روسي متهم بالقرصنة الإلكترونية 10 سنوات

قضت محكمة أمريكية، اليوم السبت بسجن المواطن الروسي كيريل فيرسوف، الذي اعترف بارتكاب جرائم سيبرانية في الولايات المتحدة.

موسكو - سبوتنيك. هذا ووافق فيرسوف على عقوبة بالسجن تصل إلى 10 سنوات وغرامة تصل إلى 250 ألف دولار. ويجب أن تتم الموافقة على الاتفاق مع التحقيق من قبل المحكمة، وبعد ذلك سيتم النطق بالحكم.

واحتجزت سلطات إنفاذ القانون الأمريكية في 7 آذار/مارس الماضي، المواطن الروسي كيريل فيرسوف، في نيويورك للاشتباه في بيعه بيانات شخصية، وفقًا لوثائق المحكمة.

هذا ويجري الحديث عن كيريل فيكتوروفيتش فيرسوف، الذي، وفقًا للسلطات الأمريكية، سهّل بيع بيانات شخصية من خلال منصة deer.io عبر الإنترنت..

ويتهم فيرسوف بقضيتين جنائيتين. وعلى وجه الخصوص، كان أساس الاحتجاز هو شراء بيانات شخصية معدة من قبل عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي