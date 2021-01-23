"الدفاع" التركية تعلن إجراء تدريبات مع "الناتو" شرقي المتوسط... صورة

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم السبت، أنها أجرت تدريبات مشتركة مع مجموعة مهام حلف شمال الأطلسي "الناتو"، شرقي البحر المتوسط.

وقالت الوزارة في بيان إن الفرقاطة التركية "غازي عنتاب"، والإسبانية "كريستوبال كولون" من مجموعة المهام البحرية الثانية لحلف شمال الأطلسي أجرتا تدريبات انتقالية في شرق المتوسط مع الفرقاطة التركية "غوك أوفا".

ونشرت الدفاع التركية على حسابها بموقع تويتر صورا من هذه التدريبات.

The Standing NATO Maritime Group Two (SNMG-2) consisting of the Spanish ESPS Cristobal Colon and TCG Gaziantep frigates conducted ‘Passing Exercise’ #PASSEX with TCG Gökova frigate in the Eastern Mediterranean Sea. #WeAreNATO https://t.co/rhSxlcJG0c — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 23, 2021

وفي وقت سابق من اليوم السبت، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن "الناتو" رفض تزويد بلاده بمعدات عسكرية بسبب دعمه لأذربيجان.

جاء ذلك في كلمة أردوغان أثناء حضوره فعاليات تدشين الفرقاطة "إسطنبول" المحلية الصنع برفقة وزير الدفاع خلوصي أقار وعدد من المسؤولين في الصناعات الدفاعية.

وأضاف الرئيس التركي "طلبنا من حلفائنا في الناتو تقديم بعض القطع الحربية لنا لكنهم رفضوا بسبب دعمنا لأذربيجان".

وتابع: "لذلك قررنا الاعتماد على أنفسنا بنسبة مئة بالمئة في الصناعات العسكرية".

وفي نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي، أعرب أردوغان، عن أمله أن يتم تفعيل مركز المراقبة المشترك مع روسيا، لمراقبة تطبيق وقف إطلاق النار في إقليم ناغورني قره باغ المتنازع عليه بين أذربيجان وأرمينيا، في أسرع وقت ممكن.