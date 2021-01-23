تايوان: 8 قاذفات قنابل و4 مقاتلات صينية اخترقت أجواءنا

كشفت تايوان عن توغل 8 طائرات من قاذفات القنابل وأربع مقاتلات صينية في أجوائها، اليوم السبت.

وقالت وزارة الدفاع التايوانية إن القاذفات والمقاتلات الصينية توغلت في الركن الجنوبي الغربي من منطقة تحديد الدفاع الجوي للدولة الجزيرة، بحسب "فرانس برس".

وعلى مدار الأشهر القليلة الماضية، قامت الصين، التي ترى في تايوان جزءا من أراضيها، بتنفيذ طلعات جوية شبه يومية أعلى المياه الفاصلة بين جنوب تايوان وجزر براتاس الخاضعة لسيطرة تايوان في بحر الصيني الجنوبي.

وعلى الرغم من ذلك لم يشارك في كل هذه الطلعات سوى طائرة أو طائرتين للاستطلاع، إذ من غير المعتاد أن يشارك هذا العدد الكبير، في مثل هذه المهمة.

وذكرت السلطات التايوانية أن التوغل الصيني اليوم ضم ثماني قاذفات قنابل من طراز إتش-6 كيه القادرة على حمل رؤوس نووية وأربع مقاتلات من طراز جيه-16.

وأوضحت الوزارة أن القوات الجوية في تايوان أرسلت تحذيرا لسرب المقاتلات والقاذفات الصينية، ونشرت صواريخ لمراقبته.

في المقابل لم يرد تعليق فوري من بكين، التي ذكرت في الماضي أنها تقوم بتدريبات للدفاع عن سيادة البلاد وأمنها.