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    توضيح المسافة الضرورية للتباعد الاجتماعي، على خلفية انتشار فيروس كورونا في روما، إيطاليا 20 مارس 2020

    إيطاليا تنتقد إعلان منتجي اللقاحات المضادة لكورونا إبطاء تسليمها وتقليص الجرعات

    © AP Photo / Andrew Medichini
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    انتقد رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، اليوم السبت، إعلان عدد من شركات الأدوية تقليص كمية جرعات اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المفترض تسليمها لبلاده أو إبطاء التسليم، وذلك ضمن أزمة برزت مؤخرا وأثارت جدلا على الصعيد الأوروبي فيما تكافح الدول لتوفير اللقاحات لمواطنيها.

    القاهرة- سبوتنيك. وكتب كونتي في منشور على فيسبوك أن "الأخبار الأخيرة من الشركات المنتجة للقاحات المضادة لمرض كوفيد-19 تبعث على القلق".

    وأشار لإعلان شركتي فايزر-بيوإنتيك إبطاء التوزيع في الدول الأوروبية، مشيرا إلى أن "ذلك سيؤدي لإبطاء التلقيح في المناطق الإيطالية".

    احتجاجات ضد الاجراءات الاحترازية والقيود المشددة بسبب جائحة كورونا في روما، إيطاليا 2 نوفمبر 2020
    © REUTERS / Yara Nardi
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    وقال إن "تأكيد تقليص كميات لقاح أسترازينيكا البريطانية في الاتحاد الأوروبي خلال الربع الأول من العام بنسبة 60%، والذي من المنتظر توزيعه قريبا، سيعني أن 3.4 مليون جرعة فقط من أصل 8 مليون ستسلم إلى إيطاليا".

    ووصف كونتي الوضع بأنه "غير مقبول"، مشيرا إلى أن "خطتنا للتلقيح... بنيت على ما التزمت به الشركات بحرية في تعاقدها مع المفوضية الأوروبية"، ما يمثل "انتهاكا خطيرا للتعاقدات" ويسبب "ضررا كبيرا لإيطاليا والدول الأوروبية الأخرى، ويؤثر مباشرة على أرواح وصحة المواطنين".

    وأكد أنه سيتم "استخدام الوسائل والطرق القانونية للوفاء بالالتزامات التعاقدية وحماية مجتمعنا".

    وبالأمس، أكدت وكالة الأدوية الأوروبية موافقتها على طلب تغيير استراتيجية اللقاحات ضد فيروس كورونا المستجد من قبل شركة فايزر بايونتيك، بهدف تفادي مشكلة تأخر إنتاج اللقاحات، مشيرة إلى أن الزجاجة الواحدة من اللقاح تكفي لستة أشخاص بدلا عن خمسة أشخاص.

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