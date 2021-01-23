أمريكا... توزيع أكثر من 41 مليون جرعة من لقاح كورونا

وزعت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية أكثر من 41.4 مليون جرعة لقاح للوقاية من فيروس كورونا أعطت منها 20.5 مليون جرعة حتى صباح اليوم السبت.

وأوضحت المراكز، بحسب وكالة رويترز، أنها توزع نوعين من اللقاح هما مودرنا وفايزر-بيونتيك مضيفة أن أكثر من ثلاثة ملايين فرد حصلوا على الجرعة الثانية.

كذلك قالت المراكز الأمريكية إنها حصنت 2.4 مليون فرد ضد الوباء بمنشآت رعاية المسنين.

وبدأت الولايات المتحدة الأمريكية في 14 ديسمبر/ كانون الأول الماضي أكبر حملة تطعيم في تاريخ البلاد.

وفي وقت سابق من اليوم السبت، أعلنت الولايات المتحدة تسجيل، 3 آلاف و912 وفاة بكورونا، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 424 ألفا و275، من بين 25 مليونا و397 ألفا و214 إصابة.