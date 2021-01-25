الدفاع البيلاروسية تجري اختبارا مفاجئا للقوات المسلحة

أعلنت الخدمة الصحفية لوزارة الدفاع في جمهورية بيلاروسيا، اليوم الاثنين، بدء الفحص الشامل المفاجئ للجاهزية القتالية للقوات المسلحة البيلاروسية.

وجاء في بيان صادر على موقع الوزارة: "بدأ الفحص المفاجئ للجاهزية القتالية والتعبئة للقوات المسلحة لجمهورية بيلاروسيا".

وبحسب البيان، فإن الهدف الأساسي من الاختبار المفاجئ هو رفع مستوى الجاهزية القتالية وقدرة التشكيلات والوحدات العسكرية على أداء مهامها على النحو المنشود في ظل الظروف الحالية.

وأشار البيان إلى أن اختبار القوات سيجري في جميع مناطق تدريب القوات المسلحة مع الأخذ في الاعتبار المهام التي يتم تنفيذها، وسيتعين على القوات تنفيذ مهام التدريب القتالي في ظروف مناخية مختلفة.

واختتم البيان: "سيتم إيلاء اهتمام وثيق لحالة المعدات والأسلحة وتشغيل أنظمة الدعم. ومن المخطط استكمال الفحص الشامل من خلال إجراء تدريبات التحكم والتمارين التكتيكية بالذخيرة على مختلف المستويات".