سفير الهند في موسكو يكشف توقيت زيارة بوتين لنيودلهي

صرح السفير الهندي في موسكو فينكاتيش فارما بأن زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى نيودلهي يمكن أن تتم شخصيًا بمجرد أن يسمح الوضع الوبائي بذلك (هذا العام).

وقال السفير لوكالة "سبوتنيك"، ردا على سؤال حول موعد زيارة الرئيس الروسي لنيودلهي:

"هناك اتفاق بين روسيا والهند على أن الزيارة ستتم هذا العام بمجرد تحسن الوضع مع فيروس كورونا".

وقال: "هذا اجتماع وجها لوجه، وليس في شكل مؤتمر فيديو. القمة ستكون بالضبط وجها لوجه".

كان يجري الإعداد لزيارة بوتين للهند في أكتوبر/تشرين الأول 2020، ولكن بالاتفاق المتبادل بين موسكو ونيودلهي، تم تأجيلها.

كما قال السفير الروسي لدى الهند نيكولاي كوداشيف، في وقت سابق، إنه قد يتم عقدها في النصف الأول من هذا العام.

تُعقد اجتماعات بمشاركة بوتين ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي سنويًا. آخر مرة - في خريف 2019 - زار الزعيم الهندي فلاديفوستوك، حيث كان ضيف شرف في المنتدى الاقتصادي الشرقي.