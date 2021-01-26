موديرنا تزف بشرى سارة بشأن فعالية لقاحها ضد السلالات الجديدة

زفت شركة الأدوية الأمريكية موديرنا، يوم الاثنين، بشرى سارة بشأن فعالية لقاحها المضاد لفيروس كورونا، في مكافحة السلالات الجديدة الأشد عدوى في بريطانيا وجنوب أفريقيا.

وقال باحثو الشركة، إن "لقاحها الحالي ضد كوفيد-19 يبدو أنه يعمل ضد السلالات الجديدة الأشد عدوى في بريطانيا وجنوب أفريقيا".



وأشار باحثو الشركة إلى أن اللقاح قد يكون أقل فعالية ضد سلالة جنوب أفريقيا، ولكنهم حاليا يبحثون جدوى إعطاء جرعة ثالثة منشطة من اللقاح، وما إذا كان ذلك مفيدا للمصابين.

وأكدت الشركة أن لقاحها حفز استجابة للأجسام المضادة ضد متغيرات متعددة، بما في ذلك سلالات بريطانيا وجنوب أفريقيا، وفقا لشبكة "سي إن بي سي".

كانت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية أذنت في ديسمبر/كانون الأول بلقاح موديرنا للأشخاص الذين يبلغون من العمر 18 عاما فما فوق.

تظهر بيانات التجارب السريرية في المراحل المتأخرة المنشورة في نوفمبر/تشرين الثاني 2020 أن لقاح موديرنا فعال بنسبة أكثر من 94٪ في الوقاية من كوفيد-19.

ويعمل لقاح "موديرنا" بطريقة مماثلة للقاح الذي تنتجه شركة "فايزر" ويتطلب الحصول على جرعتين تؤخذان بفارق أربعة أسابيع لتحقيق أقصى استفادة.

وتسبب فيروس كورونا المستجد بوفاة 2,137,931 شخصا في العالم منذ أبلغ مكتب منظمة الصحة العالمية في الصين عن ظهور المرض في نهاية ديسمبر 2019، حسب تعداد جامعة جونز هوبكنز.



وأصيب رسمياً أكثر من 99,645,496 شخصا في العالم بالفيروس منذ ظهور الوباء، وشُفي من بينهم ما لا يقل عن 55 مليون شخص.