مجلس الشيوخ يتسلم لائحة الاتهام ضد ترامب وبايدن لا يعتقد أن سلفه سيدان

تسلم مجلس الشيوخ الأمريكي من مجلس النواب، يوم الاثنين، لائحة الاتهام ضد الرئيس السابق دونالد ترامب، تمهيدا لإجراء محاكمة العزل مطلع فبراير/شباط.

بايدن لا يعتقد أن ترامب سيدان

وذكرت شبكة (سي.إن.إن) أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، عبر يوم الاثنين عن اعتقاده بأنه لن تكون هناك أصوات كافية لإدانة سلفه دونالد ترامب، في محاكمته بمجلس في الشيوخ في إطار مساءلته.

وقالت الشبكة إن "بايدن أبدى تشككا في أن يصوت لإدانة ترامب 17 عضوا جمهوريا بمجلس الشيوخ، وهو العدد اللازم لهذه الخطوة إذا صوت جميع الديمقراطيين الخمسين لصالح الإدانة".

President Joe Biden has offered his most extensive comments since taking office on President Donald Trump's impeachment trial, telling CNN's Kaitlan Collins, "I think it has to happen" https://t.co/2OfPOHhKcd pic.twitter.com/70HEpzEoZp — CNN Politics (@CNNPolitics) January 26, 2021

وأفادت (سي.إن.إن) بأنها أجرت مقابلة مقتضبة مع بايدن.

أسباب المساءلة الثانية

وكان ترامب حض أتباعه على "الكفاح" من أجل تغيير هزيمته في الانتخابات لصالح الرئيس جو بايدن، خلال خطبة حماسية في 6 يناير/كانون الثاني الجاري. ثم هاجم مئات من أنصاره، بعضهم رفعوا أو ارتدوا ما يرمز إلى تيارات عنصرية، مقر الكابيتول وحاصروه، في واقعة انتهت بمصرع 6 أشخاص، دفعت النواب إلى الاختباء داخل الكونغرس.



وبعد أسبوع، وافق مجلس النواب بقيادة الديمقراطيين، على محاكمة ترمب بتهمة التحريض على التمرد.