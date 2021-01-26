خامنئي يعلن موقفه الشرعي بشأن اللقاح الأمريكي ضد كورونا

أفاد رئيس مركز الأمة الواحدة للدراسات الفكرية والاستراتيجية في إيران، فادي السيد، اليوم الثلاثاء، أن السيد علي خامنئي، لم يصدر حكما شرعيا تجاه عدم استخدام لقاح كورونا الأمريكي.

وقال السيد لوكالة "سبوتنيك": "تحدث المرشد الأعلى في إيران عن منع استيراد اللقاح الأمريكي والمنع هو عبارة عن قرار حكومي يصدره الحاكم من أجل دفع الضررعن شعبه والرعية التي يحكمها، فالحاكم يصدر هذا المنع أو يأمر بمنع هذا الشيء لمصلحة في أصل الجعل وفق التعبير الأصولي هذا الأمر يصب في مصلحة الشعب كونه حاكما سياسيا".

وأوضح أن: "السيد خامنئي لم يمنع اللقاح لأنه لقاح من الناحية الشرعية، والدليل على ذلك أن السيد خامنئي برر أسباب المنع، لدفع الضرر عن الشعب الإيراني وأشار إلى أن عدم الثقة باللقاح الأمريكي على قاعدة أنه كيف يصنعون لقاح ويصدرونه ولا يزال عدد الوفيات بالوباء من 4 آلاف إلى 6 آلاف يومياً في الولايات المتحدة الأمريكية".

وأعلنت لجنة برلمانية إيرانية، اليوم، أن البلاد وضعت على جدول أعمالها استيراد 16 مليونا و800 ألف جرعة من لقاح كورونا من "دولة موثوقة".

وقال حسين علي شهرياري، رئيس لجنة الصحة والعلاج في مجلس الشورى الإسلامي، إن "استيراد 16 مليونا و800 ألف جرعة من لقاح كورونا من دول موثوقة ومعتمدة وضع على جدول الأعمال"، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".