عقب تزايد إصابات كورونا... الصين تدعو لعدم السفر وتعيد حجوزات الطائرات كاملة للركاب

دعت الخطوط الجوية الصينية ركابها حاجزي بطاقات سفر خلال الفترة من 28 يناير وحتى 8 مارس إلى طلب إعادة أموالهم.

وحسب وكالة "رويترز" يمكن للحاجزين خلال الفترة المذكورة إعادة أموالهم كاملة.

وصرحت هيئة الطيران المدني الصينية، اليوم الثلاثاء، أن زيادة عدد المصابين بفيروس كورونا أدت إلى تقليل السفر خلال فترة الإجازات القادمة.

ونصحت الحكومة الصينية بعدم السفر خلال إجازة العام الجديد هناك، لوقف انتشار فيروس كورونا.

كما دعت الحكومة إلى تجنب السفر من الأماكن الحضرية إلى الأخرى الريفية أو البعيدة تجنبا لردود أفعال سكان هذه المناطق.

وستكون هناك زيادة في اختبارات كورونا لمواجهة رحلات العودة إلى المدن خلال فترة إجازات السنة القمرية الجديدة والتي تبدأ من 12 فبراير المقبل.