كمية اللقاحات المتعاقد عليها في بعض دول الشرق الأوسط

تعمل جميع دول العالم للحصول على الكمية المناسبة من لقاح كورونا.

ففي حين بدأت بعض الدول عملية التلقيح مثل الإمارات وإسرائيل مبكرا، تعمل دول أخرى حاليا على التعاقد على كميات من لقاح كورونا للبدء في حملات التطعيم سواء للأطقم الطبية والحالات الحرجة أولا ثم للمواطنين بشكل تدريجي.

وحسب "بي بي سي" فقد حصلت الدول على كميات مختلفة من اللقاحات الموجودة عالميا حتى الآن.

فإسرائيل حصلت على 6 ملايين جرعة من موديرنا، و8 ملايين من فايزر بيونتيك، و4 ملايين من أركتوروس الذي يتطلب تلقيه جرعة واحدة فقط.

وحصل الأردن على مليون جرعة من لقاح فايزر وهو ما يكفي 5 % فقط من سكانه.

أما مصر فحسب ما أرودت "بي بي سي" فقد تعاقدت على 30 مليون جرعة من لقاح أكسفور، و25 مليون جرعة من لقاح "سبوتنيك V".

وتعاقد العراق على مليون ونصف المليون جرعة من لقاح فايزر لتطعيم 2 % من السكان.

أما السعودية فحصلت على 3 ملايين جرعة من لقاح فايزر، والإمارات على 3 ملايين جرعة من لقاح سينوفارم، حسب آخر المعلومات المتوافرة من قبل يونيسيف في 20 يناير الجاري.

وتعاقد المغرب على 10 ملايين جرعة من اللقاح الصيني سينوفارم.