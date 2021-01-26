العراق يعلن موعد تلقي أول شحنة من لقاح كورونا

كشف برلماني عراقي، عن موعد تلقي بلاده الشحنة الأولى من لقاح شركة "فايزر" الأمريكية المضاد لفيروس كورونا.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها عضو لجنة الصحة والبيئة النيابية حسن خلاطي لصحيفة "الصباح".

وقال خلاطي إن نحو مليوني و600 ألف جرعة من لقاح فايزر ستصل إلى العراق (عدد سكانه نحو 40 مليون نسمة) نهاية فبرير/ شباط المقبل.

وأوضح أن وزارة البيئة اتفقت مبدئيا على استيراد 8 ملايين جرعة عبر منصة "كوفاكس" (دشنتها منظمة الصحة العالمية في محاولة للسماح بتوزيع منصف للقاحات فيروس كورونا) وستصل في أبريل/ نيسان المقبل.

وأضاف "لم يتم بعد تحديد الكمية التي سيتم استيرادها من اللقاح البريطاني أسترازينيكا الذي يبدو أنه أنسب من لقاح فايزر من ناحية التخزين والنقل".

وعزا خلاطي تأخر وصول اللقاحات "إلى أسباب لوجستية وفنية خاصة في ما يتعلق بالشركة الأولى المتفق معها (فايزر) التي يحتاج لقاحها إلى توفر درجات حرارة مناسبة في حاويات نقلها كما في أمكنة خزنه".

وأشار إلى أنه تم تأمين المخصصات المالية لشراء اللقاحات من الشركات المنتجة وتم التأكيد عليها بشكل مستمر.

من جانبه، قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، سيف البدر "إن لقاح فايزر سيصل للعراق في الربع الأول من العام الحالي"، مؤكدا ما أشار إليه خلاطي من أن الوزارة أمنت الأموال اللازمة لاستيراده.

#الموقف_الوبائي_اليومي_في_العراق لجائحة فيروس كورونا المستجد ليوم الاثنين الموافق 25 كانون الثاني 2021 pic.twitter.com/JVQKSaX8Kp — Ministry of Health (@MOHealth_Iraq) January 25, 2021

ومنذ تفشي كورونا، بلغ إجمالي الإصابات في العراق 614 ألفا و576، بينها 13 ألف وفاة، و583 ألفا و127 حالة شفاء، بحسب آخر حصيلة رسمية.