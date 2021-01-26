وفاة وزير دفاع كولومبيا بفيروس كورونا

توفي وزير الدفاع الكولومبي كارلوس أولميس تروخيو متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، على ما أعلنت الحكومة في بوغوتا اليوم الثلاثاء.

وقالت الحكومة إن تروخيو توفي متأثرا بالتهاب رئوي فيروسي بسبب مضاعفات كوفيد-19، بحسب وكالة "رويترز".

وكان تروخيو قد أصيب بفيروس كورونا هذا الشهر، ونُقل بعد ذلك إلى وحدة الرعاية المركزة، وتوفي بالمستشفى العسكري في بوغوتا عن عمر ناهز 69 عاما.

وقال الرئيس الكولومبي إيفان دوكي الذي بدا متأثرا بشدة "وفاة كارلوس أولميس غمرتني بمشاعر الألم... لقد فقدت كولومبيا أحد أفضل رجالها".

وبحسب آخر إحصاء لوزارة الصحة، سجلت كولومبيا أكثر من مليوني إصابة ونحو 52 ألف وفاة بالفيروس.