طهران تحث بايدن على رفع العقوبات... وتهدد بهذا الرد في حال رفض

حضّت الحكومة الإيرانية الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الثلاثاء، على رفع العقوبات الأمريكية عن طهران، مشيرة إلى أنها تعوق مكافحة وباء كورونا في البلاد.

وقال علي ربيعي المتحدث باسم الحكومة الإيرانية للتلفزيون الرسمي، إنه يتوقع أن تفرج إدارة بايدن عن تحويل موارد النقد الأجنبي الإيرانية لمكافحة الوباء، ومن أجل الصحة والغذاء. كما توقع رفع العقوبات المصرفية سريعا.

وعزا ربيعي هذه التوقعات إلى أن إدارة بايدن تدّعي أنها ليست مناهضة للعلم مثل إدارة دونالد ترامب، بحسب "رويترز".

وفي حال رفضت الولايات المتحدة رفع العقوبات، هدد المتحدث الإيراني بمنع عمليات التفتيش المفاجئة على منشآت بلاده النووية من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة.

يذكر أن طهران وافقت على لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لكورونا لاستخدامه في تطعيم المواطنين، وأنها تحاول الحصول على لقاحات من أسترا زينيكا وشركات أخرى.

وتستثني العقوبات، التي أعاد ترامب فرضها على طهران، المواد الغذائية والدواء والإمدادات الإنسانية الأخرى لكن الكثير من البنوك الأجنبية توقفت عن التعامل مع إيران.

وكان ترامب أعلن في 2018، انسحاب بلاده من الاتفاق النووي الذي أبرمته القوى العالمية مع إيران عام 2015، بهدف الحد من برنامجها النووي، وأعاد فرض العقوبات الأمريكية التي كانت قد رُفعت بموجب الاتفاق.