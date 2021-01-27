بلينكن: لدينا قدرة فريدة على جمع البلدان لمواجهة التحديات

أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الأربعاء، أن بلاده لديها قدرة فريدة على جميع البلدان جنبا إلى جنب من أجل مواجهة التحديات التي تواجهها.

وقال بلينكن في تغريدات عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، "سنعيد تنشيط الدبلوماسية الأمريكية لتعزيز مصالحنا وقيمنا في العالم".

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي، "سنطبق رؤية الرئيس بايدن لسياسة خارجية تعزز أمننا وازدهارنا وتلبي رغبة الأمريكيين".

كان مجلس الشيوخ الأمريكي، وافق أمس الثلاثاء، على تعيين الدبلوماسي المخضرم أنتوني بلينكن وزيرا للخارجية.

جاءت موافقة مجلس الشيوخ المؤلف من 100 عضو بأغلبية 78 صوتا مقابل 22 عضوا، وكان التصديق بحاجة لتأييد أغلبية بسيطة في المجلس الذي يسيطر عليه الديمقراطيون.

وبلينكن أحد المقربين من بايدن منذ فترة طويلة. وسبق أن أيد المجلس ترشيحه عدة مرات كان آخرها لمنصب الرجل الثاني في وزارة الخارجية خلال إدارة الرئيس الديمقراطي السابق باراك أوباما، عندما كان بايدن نائبا للرئيس.

American leadership matters, and we have a unique ability to bring other countries together to meet the challenges and opportunities of our time. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) January 27, 2021

وينقسم المجلس بالتساوي بين الديمقراطيين والجمهوريين بخمسين مقعدا لكل حزب، لكن الديمقراطيين يسيطرون عليه لأن نائبة الرئيس كمالا هاريس تمتلك الصوت المرجح في حالة تساوي الأصوات.