إقرار إقامة مهرجان كان السينمائي في يوليو المقبل

أقرت اللجنة المنظمة لمهرجان كان السينمائي الدولي، اليوم الأربعاء 27 يناير/كانون الثاني، إقامة المهرجان في شهر يوليو/تموز المقبل.

وقال منظمون في بيان، اليوم الأربعاء، نشرته صحيفة "الغارديان" البريطانية، إن مهرجان كان السينمائي الدولي سيقام في الفترة من السادس وحتى 17 يوليو، بدلا من 11 وحتى 22 مايو/ أيار كما كان مقررا من قبل.

وكانت اللجنة المنظمة قد أجلت المهرجان في فترة سابقة، بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19".

تم إلغاء المهرجان العام الماضي، بينما استمرت الأحداث الأوروبية المنافسة في برلين والبندقية، تحت قيود صحية صارمة.

وقالت المتحدثة باسم "كان" إن "المنظمين لا يزالون بحاجة إلى بعض الوقت لتقييم الوضع في بداية العام، قبل اتخاذ قرار نهائي".

قال مهرجان برلين السينمائي، الذي ينطلق عادة في فبراير/شباط، الشهر الماضي، إنه سيقام نسخة هذا العام على مرحلتين، الأولى عبارة عن عرض عبر الإنترنت لمتخصصي الصناعة في مارس/آذار، ثم الحدث العام في يونيو/حزيران.