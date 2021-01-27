الصين وإيران و"أنصار الله"... إدارة بايدن توضح موقفها تجاه اللاعبين الدوليين

قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكين، اليوم الأربعاء، إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تراجع حاليا الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها إدارة ترامب، بما في ذلك القرارات التي استهدفت جماعة "أنصار الله" اليمنية.

واشنطن- سبوتنيك. وأضاف بلينكين خلال مؤتمر صحفي: "نراجع عددا من الخطوات التي تم اتخاذها في وقت متأخر من الإدارة السابقة. نريد أن نتأكد من أننا نفهم في كل حالة وأساس القرارات التي تم اتخاذها. أستطيع أن أقول لكم إنني أركز بشكل خاص على مسألة العقوبات على الحوثيين".

على جانب آخر، أوضح الوزير في حديثه، أن الولايات المتحدة ستعود إلى الاتفاق النووي الإيراني عندما تفي طهران بالتزاماتها بموجب اتفاق 2015، على حد قوله.

وتابع:

كان الرئيس بايدن واضحا للغاية في قوله إنه إذا عادت إيران إلى الامتثال الكامل لالتزاماتها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة، فإن الولايات المتحدة ستفعل الشيء نفسه.

وحول الصين، قال وزير الخارجية الأمريكي، إنه من مصلحة الولايات المتحدة التعاون مع بكين في قضايا مثل تغير المناخ، مؤكدا في الوقت ذاته أن حكمه بأن الصين ارتكبت إبادة جماعية ضد مسلمي الإيغور في منطقة شينجيانغ لم يتغير.