تقرير: هاكرز مرتبطون بـ"حزب الله" يخترقون مئات الشركات بينها إسرائيلية

ووفقا لموقع "آي -24" الإسرائيلي، فإن شركة "كليرسكي" نشرت بحثا، اليوم الخميس، تؤكد فيه أن "الأرز اللبناني" اخترق أنظمة وقواعد بيانات مئات شركات الاتصالات والإنترنت والبنية التحتية حول العالم، ومن بينها إسرائيل، بهدف جمع المعلومات الاستخبارية وسرقة قواعد بيانات الشركات.

وأضافت الشركة أن نشاط المجموعة تم اكتشافه في عام 2015، لكن منذ ذلك الحين تمكنت من العمل سرًا وإخفاء نشاطها جزئيا.

وبحسب البحث، فقد تمكن الهاكرز من الحصول على قدر كبير من المعلومات من خلال هذه الهجمات الإلكترونية، بما في ذلك بيانات حساسة عن العملاء والمكالمات الهاتفية التي أجروها ومواقعهم.

ومن بين الشركات التي تعرضت للهجوم، "فودافون" للاتصالات في مصر، و"فرونتير كوميونيكيشنز" في الولايات المتحدة، و"سعودي نت" للاتصالات في السعودية، و"فيتل" للإنترنت في الأردن، وشركة "اتصالات" في الإمارات العربية المتحدة، وشركة "حضارة" للإنترنت في الضفة الغربية، ولم يذكر التقرير أسماء الشركات الإسرائيلية التي تعرضت للهجوم.