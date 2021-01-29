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    انفجار قرب السفارة الإسرائيلية ي نيودلهي، الهند 29 يناير 2021

    المخابرات الهندية تفرض إجراءات أمنية مشددة عقب انفجار بالقرب من السفارة الإسرائيلية

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    فرضت أجهزة المخابرات الهندية، اليوم الجمعة 29 يناير/كانون الثاني، إجراءات امنية مشددة عقب انفجار بالقرب من السفارة الإسرائيلية في نيودلهي.

    نيودلهي - سبوتنيك. وفرضت قوات الأمن الصناعي المركزي- قوات الشرطة المسلحة الهندية، تدابير أمنية معززة في أعقاب تفجير في نيودلهي.

    الشرطة الهندية
    © AFP 2020 / NARINDER NANU
    مسؤول إسرائيلي: نتعامل مع انفجار نيودلهي على أنه حادث إرهابي... فيديو

    وجاء في بيان الشرطة: "في جميع المطارات والمنشآت الهامة والمباني الحكومية، تم إعلان تحذير على خلفية الانفجار الذي حدث في نيو دلهي. وتم اتخاذ إجراءات أمنية مشددة."

    هذا وكان ممثل للشرطة الهندية، قد صرح في وقت سابق من اليوم الجمعة، بوقوع انفجار بالقرب من السفارة الإسرائيلية في العاصمة الهندية، نيودلهي.

    ونقلت قناة "إن دي تي في" الهندية عن ممثل الشرطة قوله: "وقع الانفجار على الرصيف بالقرب من مبنى السفارة، وتضرر الزجاج الأمامي لعدة سيارات كانت متوقفة في الجوار"، مشيرا إلى أنه يتم العمل في مكان الحادث حيث تم تطويق المكان.

    إلى ذلك ذكرت وزارة الخارجية الإسرائيلية، بأن انفجارا وقع قرب السفارة الإسرائيلية في العاصمة الهندية نيودلهي، اليوم الجمعة، ناجم عن عبوة ناسفة دون وقوع إصابات في الأرواح أو أضرار في مبنى السفارة.

    وأضافت الخارجية الإسرائيلية بأنها "تجري تحقيقا في الانفجار. ووقع الانفجار عند الساعة الخامسة مساء، بالتوقيت المحلي، حيث كانت السفارة الإسرائيلية مغلقة".

    ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصدر أمني إسرائيلي قوله، إن "إسرائيل تتعامل مع الانفجار الذي وقع قرب السفارة في نيودلهي على أنه حادث أمني استهدف السفارة بعينها".

    وأضاف المصدر الأمني بأن، نيودلهي نقلت رسائل دبلوماسية إلى إسرائيل مفادها بأن السلطات الهندية ستعمل على توفير الأمن والحماية للمصالح و الممثليات الإسرائيلية على أراضيها.

    وأوعز وزير الخارجية الإسرائيلي، غابي أشكنازي، للعاملين في السفارة بـ "اتخاذ كافة الخطوات الأمنية المطلوبة".

    وكانت إسرائيل قد رفعت مستوى الحراسة الأمنية في كافة ممثلياتها حول العالم تحسبا من تنفيذ هجمات ضدها في أعقاب اغتيال العالم الإيراني، محسن فخري زاده، حيث اتهمت طهران الموساد بالوقوف وراءه.

    انفجار قرب السفارة الإسرائيلية ي نيودلهي، الهند 29 يناير 2021
    © Sputnik
    وزير خارجية الهند: لن ندخر جهدا في القبض على منفذي التفجير قرب سفارة إسرائيل

    كما قال أيضا وزير الخارجية الهندي سوبرامنيام غايشانكار، إنه تحدث مع نظيره الإسرائيلي، غابي أشكينازي، حول الانفجار قرب السفارة الإسرائيلية بنيودلهي.

    وكتب وزير الخارجية الهندي عبر حسابه على موقع تويتر، قائلا "نأخذ الأمر على محمل الجد".

    وأضاف غايشانكار، في تصريحات نقلتها وكالة "رويترز": "أكدت له توفير الحماية الكاملة للسفارة والدبلوماسيين الإسرائيليين. الموضوع قيد التحقيق ولن ندخر جهدا في القبض على الجناة".

    وكان مسؤول إسرائيلي قد ذكر في تصريحات سابقة أن تل أبيب تتعامل مع الانفجار على أنه "حادث إرهابي".

    انظر أيضا:

    على بعد أمتار قليلة.. انفجار قرب السفارة الإسرائيلية.. فيديو
    وزير خارجية الهند: لن ندخر جهدا في القبض على منفذي التفجير قرب سفارة إسرائيل
    مسؤول إسرائيلي: نتعامل مع انفجار نيودلهي على أنه حادث إرهابي... فيديو
    الكلمات الدلالية:
    إسرائيل, السفارة الإسرائيلية, الشرطة الهندية, الهند, نيودلهي
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