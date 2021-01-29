الرئيس الأفغاني يكشف عن إجراء سيتخذه بايدن بشأن مفاوضات السلام في بلاده

كشف الرئيس الأفغاني أشرف غني، اليوم الجمعة، عن الخطوة الجديدة التي ستقوم بها إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن عملية السلام في بلاده.

جاء هذا في تصريحات للرئيس الأفغاني خلال برنامج على الإنترنت برعاية معهد آسبن، بحسب "رويترز".

وقال غني إن إدارة بايدن سوف ترسل فريقا إلى كابول للتشاور بشأن المساعي لإحلال السلام في أفغانستان.

وأضاف الرئيس الأفغاني: "سنتحدث أيضا عن طريق مؤتمر بالفيديو بشأن كيفية إنعاش عملية السلام".

تأتي تصريحات غني بالتزامن مع إعلان نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "طالبان"، شير محمد عباس ستانيكزاي، اليوم الجمعة، من موسكو، أن الحركة ستكون مضطرة للقتال إذا انتهكت الولايات المتحدة الاتفاق المبرم بين الجانبين ولم تسحب قواتها من أفغانستان.

وقال ستانيكزاي للصحفيين: "نأمل أن تغادر الولايات المتحدة. نحن واثقون من ذلك من الناحية العملية، لا أعتقد أنهم لن يسحبوا قواتهم. لكن إذا انتهكوا الاتفاق، على الرغم أنني آمل ألا يفعلوا ذلك، فلن يتبقى لنا خيار آخر سوى الدفاع عن أنفسنا، سنقاتل، كما حدث من قبل".

ووقعت الولايات المتحدة وحركة "طالبان"، نهاية شباط/فبراير 2020، على اتفاق السلام الأول منذ أكثر من 18 عامًا من الحرب، والذي ينص على انسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان في غضون 14 شهراً وبدء حوار بين الأفغان بعد صفقة تبادل الأسرى، بحيث تفرج الحكومة عن 5000 من "طالبان"، فيما تفرج الأخيرة عن نحو 1000 من عناصر الأمن الأسرى.