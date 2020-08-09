الرئيس الأفغاني يعتزم إطلاق سراح سجناء طالبان المتبقين

قال الرئيس الأفغاني، أشرف غني، اليوم الأحد، إنه سيوقع على أمر لإطلاق سراح 400 من سجناء حركة طالبان كان يتحفظ على الإفراج عنهم سابقا، وذلك بعد موافقة اجتماع لممثلي القبائل "لويا جيرغا" على الإجراء.

القاهرة - سبوتنيك. ونقلت قناة "طلوع" الأفغانية عن غني قوله، خلال الجلسة الختامية للويا جيرغا، "سوف أوقع اتفاقا لم أكن لأوقعه من قبل لأنه كان خارج سلطاتي، سوف أوقع الآن أمرا بالإفراج عن 400 من سجناء طالبان بعد أن وافقتم بالإجماع".

وتابع مخاطبا للحضور، "قراركم هو قرار الأمة، وأطمئنكم أنه سوف ينفذ".

وقال متحدث عن طالبان إن "عليها ألا تخشى وقفا لإطلاق النار على مستوى البلاد وأن تقبل مطالبة اللويا جيرغا بوقف إطلاق النار".

وقبل ساعات، صوت اللويا جيرغا، والذي دعا الرئيس لانعقاده، على قرار بالموافقة على إطلاق سراح 400 من سجناء طالبان كانت الحكومة، وعلى رأسها غني، تتحفظ على تحريرهم لتورطهم فيما وصفته بجرائم خطيرة تمثلت في هجمات دموية ضد المدنيين والأمن.

ومن المفترض أن ينطلق الحوار بين طالبان والحكومة خلال أيام من إتمام الإفراج عن عناصر الحركة، وفق تصريحات مؤخرا لمسؤولين أفغان.

وفي نهاية فبراير /شباط الماضي، وفي حفل أقيم في قطر، وقعت الولايات المتحدة وحركة طالبان على اتفاق السلام الأول منذ أكثر من 18 عاماً من الحرب، والذي ينص على انسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان في غضون 14 شهرا.

وبدأ حوار بين الأفغان بعد صفقة تبادل الأسرى، بحيث تفرج الحكومة عن 5000 من طالبان فيما تفرج الأخيرة عن نحو 1000 من عناصر الأمن الأسرى.

وترفض طالبان وقف إطلاق النار قبل الشروع في المحادثات.