اكتشاف طفرة كورونا "الجنوب أفريقية" في برلين

أفادت مجموعة عيادات "فيفانتس" الألمانية، اليوم الجمعة، باكتشاف حالتين من سلالة فيروس كورونا "جنوب إفريقيا" في عيادات برلين.

موسكو - سبوتنيك. وذكرت مجموعة العيادات على "تويتر": "أثناء الفحص والاختبار المنهجي في عيادة هومبولت وعيادة شبانداو فيفانتس، تم في كل منهما اليوم اكتشاف حالة واحدة مما يسمى الطفرة الجنوب أفريقية من فيروس بي. 1.351".

وأشير إلى أنه توجد لدى عيادات "فيفانتس"، أيضا حالات السلالة "بي 117" البريطانية.

ويذكر أنه سبق وأصبح معروفًا أن في منتصف شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي، تم اكتشاف طفرة جديدة لفيروس كورونا في المملكة المتحدة.

كما تم في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، التعرف على طفرة أخرى، السلالة "501.في2"، لأول مرة في جنوب إفريقيا.