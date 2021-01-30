بوتين وعلييف يناقشان عمل مركز مراقبة وقف إطلاق النار في قرة باغ

وأفاد المكتب الصحفي للكرملين اليوم السبت أنه:

"خلال الاتصال الهاتفي، رحب رئيس روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين ورئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف ببدء عمل المركز الروسي التركي المشترك لمراقبة وقف إطلاق النار وكافة الأعمال العدائية في منطقة الصراع، والتي تم افتتاحه اليوم في أذربيجان".

وأعرب الرئيسان عن أملهما في أن يسهم عمل المركز في زيادة استقرار الوضع في ناغورني قرة باغ والالتزام بالاتفاقيات المسجلة في بيان رئيسي روسيا وأذربيجان ورئيس وزراء أرمينيا.

بالإضافة إلى ذلك، ناقش الجانبان قضايا التعاون الثنائي الروسي الأذربيجاني.

في نهاية سبتمبر 2020، استؤنفت الأعمال القتالية في ناغورنو قرة باغ، والتي أصبحت استمرارًا لصراع طويل الأمد وأدت إلى سقوط ضحايا بين السكان المدنيين. قام الطرفان بعدة محاولات للتوصل إلى هدنة، لكن الاتفاق الثلاثي الذي تم التوصل إليه ليلة 10 نوفمبر تبين أنه كان ناجحًا. بوساطة موسكو، اتفقت أذربيجان وأرمينيا على وقف إطلاق النار تمامًا وتبادل الأسرى وجثث القتلى. كما سلمت يريفان مناطق كيلبجار ولاشين وأغدام إلى باكو. بالإضافة إلى ذلك، تتمركز قوات حفظ السلام الروسية في المنطقة.