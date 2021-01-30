البنتاغون: تطعيم سجناء غوانتانامو ضد كورونا

© AP Photo / Ben Fox, File الولايات المتحدة تعتزم نقل عناصر من "داعش" إلى غوانتانامو "فوكس نيوز" الأمريكية، مساء اليوم السبت، عن المسؤولين في القاعدة البحرية الأمريكية والسجن العسكري في خليج غوانتانامو بكوبا، أنه سيتم تلقيح القوات والسكان المدنيين وسيعرض على المحتجزين أيضا.

وكتب المدعي العام، كلايتون تريفيت جونيور، لمحامي الدفاع، يوم الخميس، أن مسؤولا في البنتاغون وقع مذكرة بالموافقة على تقديم لقاح "كوفيد 19" إلى المحتجزين في غوانتانامو، حيث بدأ العاملون الطبيون في القاعدة البحرية الأمريكية بتلقيح 6000 مقيم في 8 يناير/كانون الثاني الجاري، بما في ذلك 1500 جندي مكلفون بالحراسة.

ورفضت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الكشف عما إذا كان سيتم تطعيم السجناء، فيما لا يعرف عدد الأشخاص المصابين بفيروس كورونا في غوانتانامو. ففي وقت مبكر من الوباء، أبلغ الجيش عن حالتين، يعتقد أنهما بحارة، ثم أوقفت وزارة الدفاع كشف بيانات عن منشآت محددة.

وكان نقص اللقاحات عقبة رئيسية أمام استئناف جلسات الاستماع بشأن جرائم الحرب في مجمع كامب جستيس بالقاعدة، ولم يعرف على الفور ما إذا كان المتهمون في قضية 11 سبتمبر/أيلول 2001، بمن فيهم خالد شيخ محمد (ثالث أبرز قادة تنظيم القاعدة والمتهم بتدبير هجمات 9/11)، سيوافقون على التطعيم.