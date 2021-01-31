هل تتحسن العلاقات بين روسيا وأمريكا بعد تمديد معاهدة "ستارت-3"

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف، إن الإدارة الأمريكية الجديدة برئاسة جو بايدن أظهرت إرادة سياسية بعد قرارها بتمديد معاهدة "ستارت–3" مع روسيا.

موسكو - سبوتنيك. وأضاف بيسكوف في مقابلة تلفزيوينة، أن وجود الإرادة السياسية ساعد على اتخاذ القرار وتمديد المعاهدة.

وتابع "لقد قاموا بصياغة اقتراح بالتمديد لخمس سنوات، وهذا جيد للغاية، والذي حاز بالطبع على دعم فوري من الجانب الروسي".

"نأمل ذلك بالطبع.. لكن في الوقت نفسه، يجب أن ندرك بشكل واقعي أنه لا ينبغي توقع أي تغيير في الموقف الأمريكي بشأن القضايا الحساسة".

وعن احتمال تحسن العلاقات بين موسكو وواشنطن، أجاب

وفي وقت سابق، وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على القانون الفدرالي بشأن التصديق على اتفاق تمديد المعاهدة بين روسيا الاتحادية والولايات المتحدة الأمريكية، للحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية، المؤرخة في 8 أبريل/نيسان 2010، لمدة 5 سنوات.

وكانت المفاوضات حول تمديد المعاهدة قد فشلت مع إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، التي وضعت شروطاً لتمديدها.

وبينما قرر الرئيس الجديد جو بايدن، تمديد المعاهدة دون شروط إضافية.

وكان بوتين وبايدن قد أعربا، الثلاثاء الماضي، في أول محادثة هاتفية بينهما، عن ارتياحهما بتبادل المذكرات الدبلوماسية للتوصل إلى اتفاق بشأن تمديد معاهدة الأسلحة الهجومية الاستراتيجية "ستارت-3".