تركيا تتهم الأكراد بتنفيذ تفجيرين بمدينتي أعزاز والباب في سوريا

اتهمت وزارة الدفاع التركية، اليوم الأحد، وحدات حماية الشعب الكردية بالوقوف وراء تفجيرين بمدينتي الباب وأعزاز شمالي سوريا، ما أسفر عن قتلى وجرحى في الهجومين الذين وقعا في مناطق سيطرة فصائل مسلحة موالية لأنقرة.

أنطاكيا- سبوتنيك. وكشفت وزارة الدفاع التركية في بيان أن وحدات حماية الشعب نفذت "تفجيرين في مدينتي أعزاز والباب بسوريا، وتسببا في مقتل 10 أشخاص وإصابة 24 آخرين".

واتهمت الدفاع التركية الوحدات الكردية بتنفيذ الهجمات وزعزعة الاستقرار في شمالي سوريا.

وكانت مصادر محلية قد صرحت لـ"سبوتنيك" في وقت سابق، بأن عدد القتلى وصل إلى 15 شخصا جراء التفجيرين.

وقال المصادر إن سيارة مفخخة انفجرت بسوق شعبي بمدينة أعزاز في محافظة حلب السورية، اليوم، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص وإصابة 39 على الأقل في حصيلة أولية.

كما أفادت بمقتل "مقتل 9 عناصر في تفجير أخر، استهدف حاجزا أمنيا لفصيل مسلح موالٍ لتركيا بمدينة الباب السورية".

وتشهد المنطقة التي تسيطر عليها فصائل مسلحة موالية لتركيا، أحداث مشابهة، وطالما تتهم أنقرة وحدات حماية الشعب الكردية بتنفيذها، حيث تعتبرها جزءا من حزب العمال الكردستاني المصنف إرهابيا في تركيا.