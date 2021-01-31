كورونا تفتك بفرنسا وتسجل عدد مرضى بالمستشفيات لم تشهده البلاد منذ 9 أسابيع

اقترب عدد مرضى كوفيد-19 في المستشفيات الفرنسية، اليوم الأحد، من أعلى مستوى له منذ تسعة أسابيع.

ورغم إغلاق البلاد حدودها أمام السفر غير الضروري من وإلى جميع الدول خارج الاتحاد الأوروبي تقريبا. إلا أنها سجلت زيادة قياسية في عدد الخاضعين للعلاج في المستشفيات.

ويعالج في المستشفيات بفرنسا حاليا 27613 مصابا بكوفيد-19 بارتفاع 331 مريضا عن اليوم السابق، في أعلى عدد منذ الأول من ديسمبر/كانون الأول، وفقا لرويترز.

ولم يفرض الرئيس إيمانويل ماكرون يوم الجمعة عزلا عاما شاملا للمرة الثالثة، لكنه شدد القيود على الحدود وأغلق مراكز التسوق الكبيرة وعزز فرض حظر التجول الليلي.

وسجلت السلطات الصحية 19235 إصابة جديدة بكوفيد-19 مقارنة مع 18436 يوم الأحد الماضي.



وقالت السلطات الصحية، إن عدد المصابين في وحدات العناية المركزة ارتفع بواقع 45 إلى 3158.