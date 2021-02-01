الرئيس الفلبيني: الاتحاد الأوروبي يحتجز لقاح كورونا رهينة

اتهم الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي، اليوم الاثنين، الاتحاد الأوروبي باحتجاز اللقاحات المضادة لفيروس كورونا "رهينة".

وقال دوتيرتي، في كلمة نقلها التلفزيون، إن مسألة توزيع اللقاحات بمثابة "معركة بين أصحاب العطاءات الأعلى الذين يستطيعون دفع الثمن أولا".

وأضاف الرئيس الفلبيني قائلا: "لسنا أغنياء" على الرغم من أنه طمأن المواطنين بأن حكومته لديها الأموال لشراء اللقاح، بحسب "رويترز".

وبلغ إجمالي الإصابات في الفلبين أكثر من 527 ألفا وهي من بين الأعلى في آسيا في حين بلغ إجمالي الوفيات 10807.

واعتبر دوتيرتي أن المشكلة تتعلق بالحصول على الإمدادات في ظل وجود قوى كبرى مثل الاتحاد الأوروبي لا تقوم فقط بشراء الجرعات بكميات ضخمة بل تهدد بتقييد تصدير لقاحات كورونا وعلى وجه الخصوص لقاح أسترازينيكا.

وأضاف دوتيرتي قائلا: "الاتحاد الأوروبي يحتجز أسترازينيكا رهينة".

وقبل أيام، وافقت إدارة الغذاء والدواء الفلبينية، على الاستخدام الطارئ للقاح "أسترازينيكا" ضد فيروس كورونا.