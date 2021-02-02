هيئة البث الإسرائيلية: إحباط مخطط إيراني لاستهداف سفارات تل أبيب وأمريكا والإمارات

زعمت وسائل إعلام إسرائيلية، يوم الاثنين، أنه "تم إحباط مخطط إيراني لاستهداف سفارات إسرائيل والولايات المتحدة والإمارات في إحدى دول شرق أفريقيا".

وقالت هيئة البث الإسرائيلية "كان"، نقلا عن مصادر استخباراتية غربية، أن "المخطط الإيراني كان يريد تنفيذ عمليات انتقامية بعد اغتيال القائد السابق لفيلق القدس الإيراني، قاسم سليماني، والعالم النووي الإيراني محسن فخري زادة"، الذي تتهم إيران إسرائيل بقتله وتنفي تل أبيب بشدة هذه الاتهامات".

ونقلت "كان"، عن المصادر أن "العملاء (المزعومين) يحملون جنسيات مزدوجة (إيرانية وأوروبية)، وانتقلوا إلى إحدى دول شرق أفريقيا لجمع المعلومات عن سفارات إسرائيل والولايات المتحدة والإمارات، كجزء من محاولة لاستهدافها".

وأشارت القناة الإسرائيلية في تقريرها المزعوم إلى، أن "المخطط الإيراني تم إحباطه الشهر الماضي، من قبل أجهزة استخبارات غربية". مضيفة أن "بعض العناصر الذين أرسلتهم إيران جرى اعتقالهم في تلك الدولة الأفريقية، بينما تم اعتقال البعض الآخر في دول أخرى".

كان وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، قال يوم الأحد، إن بلاده لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي، وأنهم لديهم كل الحلول الحربية لمنع ذلك.

كما أوضح أن إيران تشكل تهديدا على دول الخليج، وتعمل بشكل تآمري في هذه الدول، وتمثل تحديا لإسرائيل، مشيرا إلى أنها إذا امتلكت سلاحا نوويا ستفتح الباب أمام "التسلح النووي" في المنطقة، حسب قوله.

وفي وقت سابق، قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي، إن "جيش بلاده يجدد خطط العمليات المرسومة لمواجهة إيران وأن عودة الولايات المتحدة للاتفاق النووي الإيراني المبرم في 2015 ستكون (خطئا)".

وهو ما رد عليه مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة، مجيد تخت روانجي، مؤكدا أن بلاده تحتفظ بحقها في الرد على أي تهديدات من قبل إسرائيل.