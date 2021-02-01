إيران تعلق لأول مرة على اتهامها بشأن التفجير الذي وقع قرب السفارة الإسرائيلية في الهند

علقت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، على اتهامات موجهة إلى طهران بشأن التفجير الذي وقع قرب السفارة الإسرائيلية لدى الهند.

وأكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، خلال مؤتمر صحفي، أن "هذا أذى وعمل صبياني شرير"، لافتة إلى أن "الطرف الذي ارتكبه معروف"، وذلك حسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".

وأضاف أن "العلاقات بين إيران والهند تتقدم على مستوى كبير في مختلف المجالات، وقرار العاصمتين هو تعزيز وتطوير العلاقات"، مؤكدا أنه "من الطبيعي أن ترتكب أطراف ثالثة بعض القضايا المؤذية، وفي مثل هذه الحالة، أعرب الجانبان عن استعدادهما للعمل معا لتوضيح أبعاد التفجير".

وكانت وسائل إعلام هندية قالت إن الشرطة المحلية قد عثرت على رسالة في موقع الانفجار الذي وقع بالقرب من السفارة الإسرائيلية في العاصمة الهندية نيودلهي.

وعن تفاصيل الرسالة قالت صحيفة "إنديا توداي" إنها تتكون من صفحة ونصف مكتوبة باليد بطريقة عشوائية. وتابعت الصحيفة بأن فحوى الرسالة يخص مقتل الإيرانيين قاسم سليماني قائد فيلق القدس، والذي قتل في غارة أمريكية العام الماضي بالعراق، والعالم الإيراني محسن فخري زادة الذي تم اغتياله في إيران قريبا.

ووقع الانفجار، يوم الجمعة الماضي، بالقرب من السفارة الإسرائيلية، وتسبب بتحطم عدد من السيارات حسب الشرطة الهندية التي أكدت أنه لم يتسبب بوقوع إصابات. وأغلقت الشرطة الهندية المنطقة المحيطة بالسفارة الإسرائيلية بعد الانفجار بالتزامن مع وصول خبراء المتفجرات.

وكشفت الصحيفة عن أن تنظيما يطلق على نفسه "جيش الهند" أعلن مسؤوليته عن الحادث الذي تم عبر عبوة ناسفة صغيرة تم وضعها في زجاجة مشروبات على أقرب مسافة ممكنة من السفارة، مؤكدة أن إعلان هذا التنظيم عن مسئوليته، رصدته الاجهزة الأمنية من خلال دردشة وصفتها بالمشبوهة على موقع "تليغرام" لإحدى الفتيات وهي تعلن مسئولية التنظيم عن الحادث.